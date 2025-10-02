Proseguono i lavori al Borgo, Forza Italia Sanremo: “Zone periferiche non siano dimenticate”

I lavori di riqualificazione nella piazzetta del Borgo proseguono, e Forza Italia Sanremo esprime soddisfazione per l’avanzamento dell’intervento in una zona spesso trascurata della città.

Il cantiere, avviato con l’obiettivo di restituire decoro e funzionalità a un’area periferica, rappresenta per il gruppo politico locale un segnale positivo di attenzione verso quartieri che troppo spesso restano ai margini delle priorità amministrative.

“Forza Italia Sanremo con piacere e soddisfazione rileva il proseguimento dei lavori nella piazzetta del Borgo, una zona di Sanremo dimenticata come spesso accade alle zone periferiche”, dichiara il gruppo auspicando che il progetto venga portato a termine nei tempi previsti, evitando il rischio di diventare l’ennesimo intervento incompiuto, come purtroppo accade in altri cantieri cittadini.

“Ci auguriamo che l’intervento possa concludersi al più presto, nei tempi previsti dal progetto, senza rimanere un ulteriore lavoro iniziato e non concluso come purtroppo ci appaiono i cantieri nella nostra città.” Oltre alla questione del Borgo, Forza Italia Sanremo richiama l’attenzione su un punto critico della viabilità cittadina, segnalando la necessità di migliorare la segnaletica stradale in un incrocio particolarmente problematico.

“Suggeriamo poi di prestare particolare attenzione alla segnaletica all’intersezione tra via Galileo Galilei e via Pietro Agosti perché spesso si riscontra confusione tra chi si appresta ad attraversare l’incrocio.”

L’intervento al Borgo diventa anche occasione per una riflessione più ampia sul ruolo delle periferie nel disegno urbano e sociale della città. Forza Italia sottolinea l’importanza di coinvolgere le comunità nella progettazione degli spazi pubblici, riconoscendo il valore estetico e sociale di ogni quartiere.

“Questa è anche l’occasione per ricordare a tutte le Amministrazioni l’importanza della concertazione nella progettazione delle aree pubbliche che hanno impatto, essendone esse stesse elementi fondamentali, sul tessuto sociale delle città. Zone che rivendicano il diritto alla bellezza come e quanto il centro cittadino. Perché contro il brutto Forza Italia non dobbiamo rassegnarci vuole rassegnarsi.”, conclude Forza Italia Sanremo.