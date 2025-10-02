Ventimiglia, inizia la caccia: la squadra 98 di Torri cattura un cinghiale di 100 kg

Partenza con il 'botto' per la squadra 98 di Torri a Ventimiglia che ha abbattuto un capo pesante di quasi 100 kg.

È iniziata ieri la stagione venatoria e la squadra 98 è, infatti, riuscita subito a catturare un ungulato sulle alture sopra a Varase. L'animale è stato colpito da Michele Sabetta, appassionato cacciatore.

La caccia, da una parte, è ritenuta solo un'attività "crudele, pericolosa, inutile e violenta", soprattutto dagli ambientalisti, ma dall'altra fa tirare un sospiro di sollievo alle tante aziende agricole e non solo che per tutta la stagione estiva hanno dovuto fare i conti con una fauna sempre più invasiva e che, purtroppo, arreca moltissimi danni alle coltivazioni e, in molti casi, alle strutture, senza contare episodi di pericolosi avvicinamenti di diversi esemplari alle abitazioni.