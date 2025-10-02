Sanremo: oggi pomeriggio un incontro per la pace nella Chiesa Luterana di corso Garibaldi

Oggi pomeriggio alle 17, nella suggestiva cornice della Chiesa Luterana di Corso Garibaldi 37, si terrà un incontro di letture, riflessioni e preghiere dedicato alla pace, con la partecipazione degli esponenti delle religioni presenti sul territorio. L’appuntamento, arricchito dagli intermezzi musicali del violoncellista Mariano Dapor, rappresenta uno dei momenti più intensi della rassegna Ottobre di Pace, giunta quest’anno alla sua ventesima edizione.

L’iniziativa, promossa da una rete di associazioni sanremesi, si inserisce nel più ampio programma di eventi che ogni anno, attraverso incontri, proiezioni, mostre, spettacoli teatrali, musicali e sportivi, invita la cittadinanza a riflettere sul tema della costruzione della pace. Un percorso che trova le sue radici nella proclamazione di Sanremo come “Città internazionale della Pace, della Nonviolenza e dei Diritti Umani”, avvenuta nel 2006, e che continua a ispirare azioni concrete e momenti di condivisione.

Il tema della pace, declinato in forme sempre nuove e attuali, si confronta con le urgenze del nostro tempo: dalle relazioni umane alle tensioni sociali, dalle sfide ambientali alle dinamiche economiche e politiche. Ottobre di Pace non si limita a proporre contenuti, ma cerca di stimolare una presa di coscienza collettiva, un coinvolgimento profondo che renda ciascuno responsabile del modo in cui si vive e si convive su questa terra.

L’incontro del 2 ottobre sarà dunque un’occasione per ascoltare parole che uniscono, musiche che elevano e preghiere che abbracciano, in uno spazio aperto al dialogo e alla speranza. Un momento in cui la spiritualità si fa ponte tra culture e fedi diverse, nel nome di un valore universale: la pace.