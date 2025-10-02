Sanremo, festa dei nonni: con la Cna un pomeriggio insieme a bambini e anziani alla Casa di riposo Borea (Foto)

Sanremo ha celebrato la Festa dei Nonni con un evento ricco di emozioni, ospitato presso la Casa di riposo Giovanni Borea. Protagonisti dell’incontro i bambini dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante, che hanno portato gioia e spontaneità agli anziani ospiti, trasformando la struttura in un luogo di festa e di condivisione tra generazioni.

L’iniziativa è stata promossa da CNA Pensionati, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo fondamentale dei nonni nella società. Come ha sottolineato la presidente Carla Sappia: “I nonni rappresentano i maggiori custodi di affetto, saggezza e memoria collettiva. Con questa iniziativa si è voluto riconoscere la loro importanza, celebrando la ricorrenza con l’entusiasmo e la spontaneità dei bambini che hanno regalato a tutti noi un pomeriggio dolcissimo”.

I piccoli studenti hanno preparato per l’occasione disegni coloratissimi, consegnati con orgoglio agli anziani come segno di vicinanza e gratitudine. A rendere l’atmosfera ancora più speciale è stata l’esibizione del fisarmonicista Roberto Faieta, caro amico di CNA Pensionati, che con la sua musica ha emozionato e coinvolto tutti i presenti.

Il vicepresidente Roberto Pecchinino ha voluto sottolineare il valore dell’incontro: “È stato molto bello vedere la semplicità con cui i bambini hanno interagito con gli anziani, creando un abbraccio simbolico di affetto e riconoscenza. Una festa del cuore, che ci ha ricordato che ogni carezza, ogni parola e ogni racconto dei nonni restano come semi di saggezza piantati nel futuro delle nuove generazioni”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla presidente della Fondazione G. Borea e Z. Massa, dott.ssa Annamaria Mariani, e al direttore Mario Orlandi, per la loro disponibilità e accoglienza. Gratitudine anche all’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante, rappresentato dalla dirigente scolastica dott.ssa Fresta Amalia Catena, dalla DSGA Isotta Orrao e dalle docenti che hanno accompagnato i bambini, la cui collaborazione è stata fondamentale per la buona riuscita dell’iniziativa.

La giornata si è conclusa in un clima di festa e profonda emozione, confermando quanto siano preziosi i momenti che favoriscono l’incontro tra le generazioni, nel segno del rispetto e della trasmissione di esperienze e valori.