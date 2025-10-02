Ghost Tour Triora: nuovi appuntamenti ad ottobre, il Paese delle Streghe sarà scenario di nuovi itinerari notturni tra storia e leggenda

È iniziato ottobre, il mese di Halloween, il più magico dell’anno. E non potranno mancare i Ghost Tour di Autunnonero, che tornano con nuove date: il primo appuntamento sarà sabato 4 ottobre a Triora, il celebre Paese delle Streghe in provincia di Imperia. Al calar della sera, prenderà vita un’esperienza narrativa immersiva: un percorso notturno che accompagna i partecipanti tra vicoli, piazze e antichi palazzi, intrecciando documenti storici, leggende popolari e narrazione folklorica. Un itinerario a lume di lanterna guidato dagli Storyteller Giovanni De Mattia e Brigida Melga, che con i loro racconti restituiscono voce a memorie dimenticate e oscure del borgo.

Sospeso tra l’antica tradizione del racconto orale e l’idea originale di Autunnonero, il Ghost Tour Triora offre un modo unico per conoscere l’anima più profonda del borgo ligure. Il viaggio attraverserà le vicende del processo alle streghe del 1587, che con pregiudizi, superstizioni e feroci torture segnò tragicamente le vite di molte donne del paese. Si immergerà poi nei segreti di rimedi miracolosi e del famigerato unguento delle streghe, tema morbosamente caro a confessori e inquisitori; nelle tragiche storie dell’antico Palazzo Capponi, luogo segnato da violenza, follia e morte; e nei racconti dei morti che ritornano, parte del folklore più remoto di Triora e tema di grande suggestione, in attesa della notte di Halloween.

Il 1° novembre Autunnonero dedicherà alle celebrazioni di Halloween un appuntamento speciale: un Ghost Tour condotto da quattro Storyteller e un gran finale teatrale con la gothic short story “L’ottavo vizio capitale” di Andrea Scibilia. Sei rapaci e un corvo, insieme ai falconieri dell’Associazione Terra di Confine, incarneranno con la loro presenza scenica e la voce degli Storyteller, gli aspetti più nascosti dell’animo umano, in un crescendo che unisce atmosfere gotiche, suggestione visiva e riflessione morale.

Ma Halloween non sarà solo a Triora. Il 31 ottobre anche Dolceacqua ospiterà un Ghost Tour speciale: un tour a tre voci, con nuovi personaggi e un’immersione nel processo dimenticato delle streghe di Dolceacqua.

Prossime date:

Ghost Tour Triora: 4 ottobre, 1° novembre (speciale Halloween), 15 novembre

Per tutti gli eventi è obbligatoria la prenotazione.

I Ghost Tour sono organizzati da Autunnonero, impresa culturale e creativa di Andrea Scibilia, con il patrocinio dei Comuni di Dolceacqua e Triora.