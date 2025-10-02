Ventimiglia, installato un totem interattivo al Belvedere del Resentello per promuovere il turismo esperienziale

In questi giorni è stato posizionato un nuovo totem informativo interattivo presso il Belvedere del Resentello a Ventimiglia, un luogo molto frequentato dai turisti, in particolare quelli provenienti dalla vicina Francia.

Tale iniziativa rientra nell’ambito del progetto 'Riviera dei Sapori' nato dalla collaborazione tra la DMO Turismo Riviera dei Fiori, l’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria e il Comune di Ventimiglia, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio agroalimentare del territorio e promuovere il turismo esperienziale e diffuso.

Il totem, dotato di tecnologia interattiva e di un sistema di aggiornamento da remoto, permette l’accesso a contenuti digitali sempre aggiornati riguardanti eccellenze agroalimentari e produttori locali, eventi e manifestazioni sul territorio, esperienze turistiche e culturali. La sua collocazione in un’area ad alta frequentazione consente di raggiungere un pubblico ampio e variegato, favorendo una maggiore conoscenza dell’offerta territoriale e incentivando la visita anche nell’entroterra da parte di quei turisti che inizialmente non avevano pianificato un'esperienza oltre la costa.

“Ringrazio la DMO Riviera dei Fiori, di cui ho l’onore di essere Vicepresidente, per aver scelto Ventimiglia, insieme a Imperia e Sanremo, come una delle destinazioni per l’installazione del nuovo Totem interattivo – dichiara l’Assessore al Turismo, Serena Calcopietro. Uno strumento innovativo che consentirà a cittadini e turisti di conoscere in modo semplice, immediato e digitale le bellezze, le eccellenze e le specialità del nostro territorio. Questo progetto rientra in un più ampio piano di comunicazione turistica digitale, volto a semplificare l’accesso alle informazioni e a rafforzare la vicinanza delle istituzioni alle persone”.

“L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di promozione del territorio, orientata allo sviluppo sostenibile, alla valorizzazione delle produzioni locali e all’integrazione delle diverse identità territoriali in un’offerta turistica coerente e attrattiva – dichiara Marco Benedetti, Amministratore Unico della DMO Riviera dei Fiori.