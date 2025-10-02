 “Genitori in Carica”: due incontri gratuiti per vivere la gravidanza con serenità e consapevolezza

Il periodo della gravidanza può essere tanto emozionante quanto impegnativo: tra lavoro, dubbi, decisioni da prendere e mille proposte di acquisto, trovare il tempo per sé diventa difficile. Per questo il Centro Promozione Famiglia lancia l’iniziativa “GINC – Genitori in Carica”, un percorso pensato per offrire alle future mamme uno spazio di benessere, ascolto e condivisione.

Due gli appuntamenti gratuiti in programma, dedicati a temi fondamentali come il rilassamento, la respirazione, l’ascolto del corpo e il viaggio nelle emozioni della gravidanza. Un’occasione per prendersi una pausa, confrontarsi con esperti e altre mamme, e vivere con maggiore consapevolezza un momento speciale.

Date e orari degli incontri:

Bordighera – Via Aurelia 143

Mercoledì 8 ottobre e 15 ottobre, ore 10:00–12:00

Sanremo – Via Pisacane 2

Venerdì 10 ottobre e 17 ottobre, ore 15:00–17:00

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione. Per iscriversi o ricevere informazioni: WhatsApp: 327 1412875 - Telefono: 0184 509548 - Email: cpfamiglia.it@gmail.com - Sito web: www.cpfamiglia.it

Un’occasione preziosa per rallentare, respirare e sentirsi parte di una comunità che accompagna con cura e competenza il cammino verso la genitorialità.