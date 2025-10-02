Cinque anni fa la tempesta Alex colpì Ventimiglia, Di Muro: "Riqualificheremo le aree colpite dall’alluvione del 2020"

Sono passati già cinque anni da quando Ventimiglia si risvegliò nel fango. Una città devastata dall’esondazione del fiume Roia, che distrusse la passerella “Squaciafichi”, e flagellata dalle intemperie della tempesta Alex abbattutasi durante la notte che allagarono le strade, sparso auto e moto parcheggiate e riempito di fango negozi, botteghe e cantine causando enormi danni. Ricorre, infatti, domani, il 3 ottobre, il quinto anniversario di quel drammatico evento che riunì cittadini, volontari, provenienti anche da città e paesi vicini, associazioni e forze dell’ordine che insieme spalarono fango e far tornare la città com’era.

"Nella notte tra oggi e domani ricorre il quinto anniversario della Tempesta Alex e dell’esondazione del Roia. Ho ancora vivo il ricordo di quelle ore drammatiche: le telefonate, i video, le immagini di una Ventimiglia piegata dalla furia dell’acqua, ferita nel cuore con il crollo della sua passerella" - commenta il sindaco Flavio Di Muro ricordando quel giorno - "A distanza di cinque anni, oggi ho l’onore e la responsabilità di essere sindaco di questa città. La nostra attività amministrativa sta ponendo particolare attenzione proprio a quei luoghi colpiti dall’alluvione del 2020, per restituirli ai cittadini più sicuri, più forti e rinnovati".

"Abbiamo finalmente la copertura economica per avviare la gara d’appalto relativa alla ricostruzione della passerella. È stato approvato il progetto per il consolidamento degli argini e candidato a due possibilità di finanziamento, così da prevenire nuove esondazioni" - fa sapere il primo cittadino - "Abbiamo avviato la procedura per ridare luce al Tennis Club, verrà inaugurato a breve il nuovo campo di calcio al Morel, abbiamo condiviso una nuova progettazione per rinforzare gli argini, tutto questo a Peglia. Interveniamo soprattutto in quelle aree che la tempesta aveva devastato e che, nel tempo, erano finite in disuso. Oggi il nostro impegno è quello di riqualificarle e restituirle alla comunità, perché Ventimiglia merita di rialzarsi e guardare avanti con fiducia".