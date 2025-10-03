Cinque anni fa la tempesta Alex colpì Ventimiglia, Scullino: "Il ricordo resta vivo" (Foto)

"Oggi ricorre il quinto anniversario della tempesta Alex, un evento drammatico che ha colpito duramente la nostra città e l’intero territorio. Quella notte ero sindaco di Ventimiglia e non dimenticherò mai la devastazione, il dolore ma soprattutto la forza, la solidarietà e il coraggio con cui tutti, cittadini, volontari, istituzioni e forze dell’ordine, hanno reagito e si sono uniti per rialzare Ventimiglia" - ricorda l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino.

"Sono passati cinque anni dalla tempesta Alex" - afferma Scullino - "Quella notte, come sindaco di Ventimiglia ma innanzitutto come ventimigliese, ho camminato tra le strade rese irriconoscibili dal fango, ho guardato il fiume Roia che saliva, indicibile nella sua furia, sorgente di angoscia e impotenza. Non dimenticherò mai la devastazione. Le case allagate, i piani terra sommersi, la fognatura che non tratteneva più nulla, le strade cancellate o sconnesse, la distruzione della passerella ma, soprattutto, non dimenticherò la forza, la solidarietà, il coraggio di chi ha risposto subito: cittadini, volontari, forze dell’ordine e protezione civile".