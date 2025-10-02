Bordighera si tinge di rosa per la campagna Nastro Rosa di LILT

Bordighera conferma anche per il 2025 la sua adesione alla campagna Nastro Rosa, promossa dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, ribadendo il proprio impegno nella sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno. Per tutto il mese di ottobre, alcuni dei luoghi simbolo della città saranno illuminati di rosa, colore che rappresenta la battaglia contro questa malattia e il sostegno alle donne che la affrontano.

La statua della Regina Margherita, la fontana delle sirene e la fontana “Dave, coda di capodoglio” si vestiranno di luce rosa, diventando messaggeri silenziosi ma potenti di un’iniziativa che da anni coinvolge istituzioni, cittadini e associazioni in tutta Italia. L’obiettivo è duplice: da un lato promuovere una corretta e precoce prevenzione, dall’altro rafforzare la preziosa attività che LILT conduce con costanza e dedizione.

L’illuminazione dei monumenti non è solo un gesto simbolico, ma un invito concreto alla consapevolezza. Bordighera, con questa scelta, dimostra ancora una volta di voler essere parte attiva nella promozione della salute pubblica, ricordando che la prevenzione è il primo e più efficace strumento per combattere il tumore al seno. Un messaggio che, attraverso la bellezza dei luoghi cittadini, arriva diretto al cuore della comunità.