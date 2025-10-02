Bordighera rinnova la tradizione: donato l’olio per la lampada votiva di San Francesco

Questa mattina il Presidente del Consiglio Comunale di Bordighera Stefano Gnutti ha fatto visita a Padre Faustino presso la parrocchia di Terrasanta. Come da tradizione, nel corso dell’incontro è stato donato l’olio che sabato 4 ottobre il Sindaco offrirà a nome della Cittadinanza per l’accensione della lampada votiva in onore di San Francesco, patrono d’Italia, nel corso della solenne celebrazione delle 18.00 presieduta dal Vescovo Monsignor Antonio Suetta.
