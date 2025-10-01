Vallecrosia, incontro tra l’assessore regionale Scajola e il sindaco Perri: focus su rigenerazione urbana ed edilizia

Giornata di confronto istituzionale oggi in municipio a Vallecrosia, dove l’assessore regionale all’Urbanistica e all’Edilizia Marco Scajola ha incontrato l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Perri. Al centro del tavolo, i progetti già avviati e le prospettive future legate alla rigenerazione urbana, all’edilizia scolastica e a quella residenziale pubblica, con particolare attenzione alle opportunità di finanziamento da parte della Regione Liguria.

“Il dialogo continuo, la vicinanza e il supporto alle amministrazioni comunali è alla base delle politiche regionali – ha sottolineato Scajola –. L’incontro con il sindaco Perri e la sua squadra è stato utile per condividere progetti e possibilità concrete per Vallecrosia, facendo il punto sulle risorse disponibili e sulla programmazione regionale in materia di edilizia pubblica e rigenerazione urbana”.

Soddisfazione anche da parte del primo cittadino. “È stato un importante momento di confronto e di dialogo costruttivo sulle diverse progettualità che interessano il nostro territorio – ha spiegato Perri –. L’assessore si è dimostrato disponibile e attento alle esigenze della nostra comunità, confermando la volontà di collaborare per promuovere uno sviluppo sostenibile e coerente con le specificità locali. Sono certo che il rapporto costante tra amministrazione comunale e Regione potrà contribuire in modo concreto alla crescita e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini di Vallecrosia”.

L’incontro si inserisce in un percorso di collaborazione continua tra Regione Liguria e i comuni del Ponente, con l’obiettivo di sviluppare progetti in grado di valorizzare i territori e offrire servizi adeguati alle esigenze della popolazione.