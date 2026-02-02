Vallecrosia, minacce al vicesindaco Quesada. Perri: "Azioni di bassissimo livello"

"Si tratta di azioni di bassissimo livello, gesti che non meritano altro che essere rispediti al mittente e che parlano da soli sul grado di maturità, responsabilità e correttezza di chi li compie" - dice il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri commentando le gravi minacce che sarebbero state rivolte in pubblico al vicesindaco Cristian Quesada, che ha così deciso di sporgere formale denuncia presso la Procura della Repubblica di Imperia per minaccia a un corpo politico.

"Ho voluto aspettare per intervenire" - dichiara il sindaco Perri - "Come sindaco e come persona desidero esprimere tutta la mia vicinanza e la mia piena solidarietà al vicesindaco Cristian Quesada per le gravi minacce ricevute pubblicamente da un ex amministratore, addirittura in un bar".

"Chi arriva a compiere simili azioni, chiunque esso sia, dimostra di essere privo di argomenti e di non avere nulla da dire sul piano del confronto serio e civile" - sottolinea il primo cittadino - "Minacciare in pubblico lascia davvero il tempo che trova e fa riflettere, amaramente, sul fatto che persone con questo atteggiamento abbiano in passato amministrato la nostra città".

"Noi andiamo avanti, con forza e senza farci intimidire" - afferma Perri - "Caro Vicesindaco, stiamo portando avanti con serietà e determinazione il nostro percorso amministrativo, un lavoro concreto e trasparente che probabilmente, anzi, quasi certamente, dà fastidio a chi non è riuscito a fare ciò che oggi stiamo facendo noi. Avanti, senza paura. La città merita rispetto".