Bordighera, il Pd sceglie l’unità: lista comune con i 'dissidenti' alle amministrative di fine primavera

Il Partito Democratico correrà insieme ai cosiddetti ‘dissidenti’ alle prossime elezioni amministrative di Bordighera. La decisione è emersa ieri, al termine della riunione degli iscritti al Pd della città delle palme che hanno ospitato anche il segretario provinciale, Pietro Mannoni. Il Pd ha confermato la decisione di presentarsi alle consultazioni dei fine primavera, insieme ai nove ex consiglieri ed assessori che, a fine 2025 hanno firmato dal Notaio, facendo decadere l’amministrazione guidata da Vittorio Ingenito.

Il partito, infatti, nelle scorse settimane aveva eletto una commissione, formata da Sergio Giribaldi, Giuseppe Trucchi e Anna Stella Merlo, che si è incontrata con gli esponenti dell’ex amministrazione. Nel corso dell’incontro erano stati esaminati i problemi da risolvere per poter lavorare insieme in una futura ed ipotetica reggenza del comune. “E’ emerso un buon clima tra le parti – ha detto il segretario provinciale Pietro Mannoni – e, quindi, abbiamo deciso di seguire la strada dell’unione con gli ex consiglieri ed Assessori per creare una lista comune”. Al momento non sono ancora emersi i nomi di chi potrà essere candidato dal Pd all’interno della futura lista.