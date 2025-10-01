Turismo, incontro a Sanremo tra l’assessore Lombardi e Confesercenti: focus su Patto del Lavoro e tassa di soggiorno

L’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi, ha incontrato oggi una delegazione di Confesercenti insieme ai rappresentanti delle principali associazioni di categoria del comparto turistico: Luigi Catto, presidente provinciale di Assoturismo, Leonardo Ceresi, presidente provinciale di Assohotel, e Roberta Minutolo, presidente provinciale dell’Associazione gestori ospitalità diffusa.

“È stato senza dubbio un incontro proficuo – ha dichiarato Lombardi – durante il quale ho ricevuto apprezzamenti sul Patto del Lavoro per il Turismo, che sta consentendo di ridurre la precarietà dei lavoratori del settore e, al tempo stesso, di fidelizzare le risorse da parte delle aziende”. Nel corso del confronto, le associazioni hanno chiesto all’assessore di verificare l’applicazione del Patto del Turismo da parte dei Comuni aderenti, in particolare riguardo alla convocazione periodica delle categorie e delle organizzazioni imprenditoriali locali per condividere la destinazione del 60% del gettito derivante dalla tassa di soggiorno.

Un altro tema al centro della discussione ha riguardato il monitoraggio dei flussi turistici. Lombardi ha infatti annunciato che, a partire da gennaio 2026, anche gli arrivi e le presenze registrati negli appartamenti ad uso turistico regolarmente censiti saranno inseriti nei report mensili elaborati dalla Regione Liguria. “Si tratta di un passo avanti importante – ha concluso Lombardi – perché ci permetterà di avere un quadro più completo e aggiornato dei movimenti turistici sul territorio, includendo una fetta sempre più rilevante dell’offerta ricettiva”.