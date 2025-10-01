 / Politica

Politica | 01 ottobre 2025, 13:44

Sanremo, insediato il Tavolo permanente per la disabilità

Fellegara: “Un’occasione per fare rete tra l’amministrazione comunale e tutte le realtà che operano in questo settore”

Si è ufficialmente insediato questa mattina, presso la sede dei servizi sociali del Comune di Sanremo, il Tavolo permanente per la disabilità. I lavori, coordinati dal vicesindaco Fulvio Fellegara e dal dirigente del settore Ambito Sociale Simona Donati, hanno visto riunite tutte le realtà che operano all’interno del mondo della disabilità.

Un’occasione di incontro e di confronto tra associazioni, cooperative, enti e tutti coloro che si occupano di questo settore – dichiara il vicesindaco Fulvio FellegaraLo scopo è creare una rete, anche a livello informativo e operativo, attraverso la quale collaborare per sviluppare insieme idee e progetti. L'indirizzo che abbiano dato è quello di avere una visione di insieme del territorio e delle sue esigenze, comprendere quali esperienze esistano già, evitando doppioni e provando a colmare le lacune. Con una co-progettazione si potranno quindi lanciare progetti mirati alle esigenze reali. Quest’iniziativa è stata avviata sulla scia dei positivi risultati già ottenuti dal lavoro svolto da parte del Tavolo della povertà”.

