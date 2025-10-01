Lavoro, Liguria in crescita: occupati a 640mila e disoccupazione dimezzata, Bucci: "Career Day sempre più internazionale"

Segnali positivi per il mercato del lavoro ligure. Nel secondo trimestre 2025 gli occupati hanno raggiunto quota 640mila unità, con un tasso di occupazione pari al 67,7%. Parallelamente, i disoccupati sono scesi a circa 36mila persone, portando il tasso di disoccupazione al 5,4%: una percentuale che, rispetto al 2018-2019, rappresenta un dimezzamento delle persone in cerca di occupazione. I dati sono stati presentati oggi dal presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, nel corso del Career Day di Orientamenti, uno degli eventi più rilevanti in Italia per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in programma fino al 3 ottobre al Palazzo della Borsa di Genova.

"Siamo soddisfatti dello stato del mercato del lavoro in Liguria, che è in continua crescita: implementare l’occupazione è una delle grandi priorità di questa amministrazione, insieme a infrastrutture e sanità – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci –. La Regione ha messo in campo moltissime iniziative per raggiungere questo obiettivo, come bandi per le imprese che collegano l’erogazione del finanziamento ad un aumento dell’offerta di lavoro, oppure il programma Gol, che permette anche alle persone più in difficoltà di reinserirsi nel mercato e che continueremo a finanziare anche al termine dei fondi Pnrr. E ancora i tirocini, preziosissimi per aiutare giovani e meno giovani a muovere i primi passi nel mondo del lavoro. Iniziative come il Career Day – continua il presidente – sono di primaria importanza per implementare l’occupazione perché permettono di far incontrare aziende e persone in cerca di lavoro, uno dei passaggi più difficili da realizzare. Vogliamo puntare su questo evento rendendolo sempre più internazionale, allungando la sua durata e trovando una location ancora più grande per accogliere sempre più persone. Siamo soddisfatti del lavoro fatto fino ad ora, ma dobbiamo vederla come una tappa intermedia – conclude il presidente –. Possiamo ancora migliorare per dare un’ancora migliore ricaduta economica e occupazionale per la nostra Regione».

Lo scorso anno il Career Day di Orientamenti aveva registrato 4.000 presenze; i dati parziali dell’edizione 2025 fanno invece stimare un superamento delle 5.000 presenze, con un incremento compreso tra il 25 e il 30%. Numeri significativi, che confermano questo appuntamento come un format di successo e dimostrano l’impegno di Regione Liguria non solo sul fronte della formazione e dell’orientamento, ma soprattutto delle politiche attive per l’occupazione. L’obiettivo, infatti, non è soltanto fornire ai liguri le competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro, ma anche creare un contatto diretto con le aziende, facilitando concretamente l’inserimento lavorativo. A dimostrazione della bontà di questo approccio, basti pensare che, grazie al Programma GOL, dal 2022 a oggi abbiamo inserito o reinserito nel mondo del lavoro 30mila liguri», è stato sottolineato nel corso dell’evento.

Anche l’assessore alla Programmazione FSE, Marco Scajola, ha evidenziato i risultati delle politiche regionali: "Attraverso le risorse fondamentali del Fondo Sociale Europeo stiamo davvero lasciando un segno tangibile su formazione, occupazione e conciliazione tra vita e lavoro. Ai nostri bandi, che a oggi hanno coinvolto ben 55mila liguri con una programmazione di 90 milioni di euro nel solo 2025, affianchiamo eventi come il Career Day che hanno ormai raggiunto, anno dopo anno, un livello internazionale e che in ogni edizione riscontrano soddisfazione da parte sia di chi cerca lavoro, sia delle aziende partecipanti. L'obiettivo è quello di crescere ancora e offrire più opportunità possibili grazie alle nostre iniziative". L’edizione 2025 del Career Day ha già visto la partecipazione di oltre 4.000 visitatori e la presenza di più di 150 imprese, provenienti non solo dalla Liguria e dal resto d’Italia ma anche dall’estero. Si tratta, infatti, dell’edizione più internazionale di sempre, con aziende di 10 Paesi europei (Austria, Belgio, Estonia, Germania, Lussemburgo, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Svezia) e del Canada, che dopo il successo dello scorso anno è tornato a Genova con numerose offerte di lavoro nella regione del Québec.

L’iniziativa è finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 ed è organizzata da Regione Liguria tramite Alfa (l’Agenzia ligure per il lavoro, la formazione e l’accreditamento), in collaborazione con le Camere di Commercio di Genova e delle Riviere di Liguria, l’Università di Genova e la rete dei Centri per l’Impiego regionali.Il Career Day è aperto fino al 3 ottobre, con orario 9.30-17, a ingresso gratuito. La partecipazione è possibile previa registrazione online al sito.