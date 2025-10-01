Federico Sirianni porta a Sanremo 'La promessa della felicità': concerto gratuito sabato prossimo nella sede del Club Tenco

Sabato 4 ottobre, alle ore 18.00, la sede del Club Tenco di Sanremo – presso l’ex scalo merci della vecchia stazione ferroviaria (Piazza Cesare Battisti 33) – ospiterà il concerto del cantautore genovese Federico Sirianni, accompagnato dalla contrabbassista Veronica Perego. L’appuntamento è a ingresso libero e rientra nel percorso di valorizzazione della canzone d’autore che il Club Tenco porta avanti dal 1972.

L’evento prende il titolo dall’ultimo album dell’artista, La promessa della felicità, pubblicato lo scorso 4 aprile da Squilibri Editori. Il disco ha riscosso ampi consensi di pubblico e critica: è entrato nella cinquina delle Targhe Tenco 2025 come “Migliore album dell’anno” e ha già permesso a Sirianni di ottenere il Premio Civilia 2025 per la canzone d’autore. Il successo discografico è stato accompagnato da un tour con oltre cinquanta date in tutta Italia, che conferma la centralità del cantautore nel panorama musicale contemporaneo.

Il concerto di Sirianni si inserisce nel clima che precede il Premio Tenco 2025, la storica rassegna dedicata alla canzone d’autore che quest’anno si terrà dal 23 al 25 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo. Gli abbonamenti e i biglietti per le singole serate sono già disponibili online (clubtenco.it, aristonsanremo.com) e presso il botteghino del teatro. Fondato a Sanremo nel 1972 da Amilcare Rambaldi e un gruppo di appassionati, il Club Tenco opera senza scopo di lucro con l’obiettivo di promuovere e sostenere la canzone di qualità, nel nome di Luigi Tenco. In oltre cinquant’anni di attività, la rassegna ha ospitato alcuni dei più importanti autori italiani e internazionali, diventando un punto di riferimento unico in Europa e nel mondo per chi vede nella canzone d’autore non solo intrattenimento, ma anche valore artistico e culturale.

Con il concerto di Federico Sirianni, Sanremo si prepara dunque ad accogliere un’altra tappa significativa di questo percorso, tra memoria, ricerca e nuove proposte.