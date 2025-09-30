Ventimiglia approva la mozione emendata sull'elioterapia: vota contro solo Scullino

La mozione emendata sull'elioterapia viene votata favorevolmente da maggioranza e minoranza in consiglio comunale a Ventimiglia. Solo il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino vota contro.

Discussa nella seduta odierna la mozione presentata dal Partito Democratico. "Ci siamo resi conti che in questa città c'è una necessità, richiesta anche da alcuni balneari, di utilizzare la possibilità che offre Regione Liguria con tutti gli step, compresi quelli del comune, di dare avvio all'elioterapia, che permetterebbe non solo di non smontare gli stabilimenti balneari ma di dare un vero e proprio servizio alla città destagionalizzando quella che è solo l'attività estiva" - dice il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi illustrando la mozione sull'elioterapia - "Abbiamo provato a pungolare con una mozione. Ho saputo che una parte di maggioranza ha protocollato una richiesta per poter discutere la tematica con i colleghi. Ringrazio l'assessore per averla subito discussa. E' giusto che la cittadinanza sappia che esisteva una richiesta scritta da parte della maggioranza. Sono contento e spero che dopo il voto favorevole in giunta venga approvata all'unanimità. Visto e considerato i tempi invito la maggioranza e il sindaco a sentire subito gli operatori, i balneari e la minoranza".

Il consigliere comunale di maggioranza Roberto Parodi presenta un emendamento alla mozione insieme a Forza Italia. "Sulla questione elioterapia credo che siano favorevoli quasi tutti" - interviene il consigliere comunale di maggioranza Roberto Parodi - "La mia posizione, e anche quella di Forza Italia, risale a venti giorni antecedenti la mozione presentata dal Partito Democratico. Parlava di un protocollo, andiamo a vedere negli atti di protocollo quando Frontalieri e Forza Italia si sono espressi in tale merito, poi il Pd è uscito fuori con una mozione. Il mio emendamento è di tipo giuridico, perché la mozione che avete presentato è un po' varia e non vede la tempistica prevista e la norma regionale. Questa amministrazione deve fare seguito a delle parti giuridiche che ci sono. Questo emendamento vuole entrare nella mozione verso la quale siamo favorevoli una volta compilata come si deve, anche se poi, a tutti gli effetti, è una mozione che arriva una volta che le cose sono state fatte. Ringrazio l'assessore Catalano per aver portato avanti la pratica".

"Il Pd non arriva dietro a nessuno sull'elioterapia visto che i primi bandi delle spiagge libere attrezzate sono state fatte dall'Amministrazione Ioculano" - specifica il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "Questa mozione è stata presentata il 24 settembre, non c'era nessuna conoscenza di mozioni vostre. Va bene l'emendamento".

"Quando c'è passione politica non è mai un aspetto negativo. Ringrazio il partito democratico perché con questa mozione mi consente di rimarcare, anche in questa assise, l'indirizzo politico a favore dell'elioterapia espresso da questa amministrazione, dalle forze politiche civiche che la compongono nel suo complesso e dal sottoscritto, in qualità di assessore al Demanio già all'epoca della predisposizione del bando relativo alla quarta spiaggia libero attrezzata" - dichiara l'assessore Adriano Catalano - "Ne rivendichiamo la scelta, convinti che la destagionalizzazione del turismo rappresenti un primario obiettivo dell'Amministrazione che si concretizza anche promovendo e implementando i servizi legati alle nostre spiagge e al nostro mare. Alla luce delle richieste di aperture a scopi elioterapici da parte di due concessionari di Sla, che presero parte al bando del 2023 nel quale tale possibilità a loro venne negata, si è resa necessaria un'attenta e approfondita istruttoria da parte degli uffici comunali per la valutazione tecnico, giuridica e di legittimità. Istruttoria che è terminata con la stesura di una specifica delibera di indirizzo della giunta comunale, che ufficialmente riporta la data di ieri, ma ovviamente la delibera portata dal sottoscritto nella giunta di ieri, che noi abitualmente facciamo di lunedì, riporta la data del 19 settembre. La presentazione di questa mozione, seppur superata dalla deliberazione della giunta, non mi disturba affatto, anzi l'approvazione della stessa in un'unicità di intenti, che travalichi una volta tanto, in modo trasversale la maggioranza e la minoranza, rafforza la scelta amministrativa a conferma della bontà degli atti conseguenti".

"Apprezzo che siamo stati da pungolo e sono contento di non aver disturbato l'assessore" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - "La mozione, però, vuole migliorare la città. L'assessore, quindi, tra le righe invita al voto unanime. La mozione la facciamo pro qualcuno e mai contro qualcuno".

"Oggi è un giorno storico perché finalmente vi sarà sole per tutto l'anno e per tutti" - commenta il consigliere comunale di maggioranza Enzo Di Marco - "Fratelli d'Italia ha perorato la causa con il cuore proponendo una nuova spiaggia libera attrezzata essendo favorevole all'elioterapia. Siamo contenti che finalmente anche voi siate venuti nel nostro 'carugio' visto che un anno fa abbiamo proposto un bando con l'elioterapia, come possiamo, perciò, non essere favorevoli? Fratelli d'Italia è favorevole a questa mozione da voi presentata ed emendata".

"Sarò l'unico probabilmente che non prenderà il medesimo 'carugio'" - afferma il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Essere coerenti è quello che si richiede in politica. Cambiare idea non né un errore ma all'epoca, quando ero a capo dell'amministrazione, avevamo preso la decisione che fosse una cosa da evitare. Fu fatta una delibera per dare sorveglianza a tratti di spiaggia in cui non c'era il bagnino e affittare sdraio e ombrelloni con spogliatoi e frigo per bibite. Gli anni passano e le idee cambiano. Non credo che l'elioterapia possa dare destagionalizzazione al turismo ma sia una concorrenza sleale autorizzata nei confronti degli esercizi pubblici, bar e ristoranti dislocati sul lungomare che pagano affitti completamente diversi. Questa pratica non la votai all'ora e non la voto neanche oggi per coerenza. Se verrà presa in considerazione di trasformare le sla in veri stabilimenti balneari allora ne riparleremo".

"Tengo a precisare l'iter delle spiagge libere attrezzate" - mette in risalto il consigliere comunale di maggioranza Giovanni Ascheri - "Fui il primo assessore ad occuparmene. Quando andai in Regione si era parlato della possibilità di creare nuovi stabilimenti balneari a Ventimiglia ed era stato detto che 'uno stabilimento balneare vale più di una farmacia'. Le spiagge libere attrezzate all'epoca erano previste da due aree: una gestita e una libera. In quella gestita si poteva mettere solo un chiosco e dare solo cose confezionate. Poi la cosa è degenerata a livello regionale. Quello che approviamo oggi dovrà avere poi il vaglio della Regione Liguria. Visto che in tutta la regione è cambiato il sistema anche Ventimiglia si sta adattando" .

Maggioranza e minoranza votano favorevolmente l'emendamento presentato per la mozione del Pd tranne il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino che vota contro. "Solo gli stupidi non cambiano idea" - dice il consigliere comunale di minoranza Nico Martinetto - "Ringrazio, perciò, coloro che hanno cambiato idea".

"La posizione di Forza Italia è sempre stata nota a tutti" - specifica il consigliere comunale di maggioranza Gabriele Amarella - "Una posizione chiara e coerente, che è stata ribadita anche più volte in passato anche nelle precedenti amministrazioni. A scanso di equivoci, lo ripeto ancora oggi, noi siamo per l'elioterapia ma non perché andiamo in cerca di consensi o di convenienza. Siamo per l'elioterapia perché crediamo in un modello di sviluppo economico che va ad abbracciare il turismo, il commercio ma soprattutto, secondo noi, il benessere dei cittadini. Solo qualche settimana fa, il nostro gruppo, è venuto a conoscenza dai giornali di una richiesta di due spiagge libere attrezzate per usufruire dell'elioterapia e non ci ha fatto piacere. Avremo voluto saperlo da chi avrebbe dovuto informarci ma nonostante ciò ci siamo subito attivati e abbiamo richiesto un tavolo politico perché noi l'abbiamo fatto con responsabilità e con l'obiettivo di avviare un confronto serio e costruttivo tra le forze politiche che appoggiano questa maggioranza. Riteniamo che sui temi che riguardano l'economia cittadina non si può procedere a colpi di propaganda o di slogan. Secondo noi, quindi, se l'elioterapia è ben organizzata rappresenta molto di più di un'iniziativa legata al benessere e io, e il mio gruppo, la riputiamo una leva concreta per rilanciare l'economia della nostra Ventimiglia sotto il profilo turistico, commerciale ma soprattutto occupazionale. E' un'opportunità, secondo noi, per rendere la città più attrattiva, un'opportunità per prolungare l'offerta e creare un circuito virtuoso che favorisca l'economia anche nei mesi meno centrali. Abbiamo sempre sostenuto che Ventimiglia debba tornare ad essere turistica e commerciale e l'elioterapia, secondo noi, rientra perfettamente in questa nostra visione. Forza Italia c'è, c'è sempre stata con coerenza e pragmatismo e, soprattutto, è sempre attenta alle reali esigenze del nostro territorio perché noi sosterremo sempre ogni proposta che sia utile per lo sviluppo della nostra città e l'elioterapia è una proposta utile".

"Ringrazio l'assessore Catalano per la delibera di Giunta" - dice il consigliere comunale di maggioranza Simone Bertolucci - "Credo sia stata soltanto una questione di tempistica. Il risultato finale è quello che conta. A livello logico la mozione era concettualmente superata visto che c'è una delibera di giunta. Esiste anche l'emendamento che abbiamo votato. Era una cosa che già se ne discuteva e parlava quindi il Pd non è stato da pungolo. Non c'è concorrenza sleale tra Sla e attività ricettive come diceva Scullino. Ci sono delle situazioni di anni mutate perché si sono create abitudini che hanno reso più simili le Sla agli stabilimenti balneari. Il voto sarà favorevole nei confronti della mozione emendata".

"Bravi a tutti, chi ha fatto un passo indietro, chi ha proposto una mozione superflua e l'assessore e la Giunta che hanno portato avanti questa pratica" - dichiara il consigliere comunale di maggioranza Matteo Ambesi - "Il voto sarà favorevole".

"Quando parlo di concorrenza sleale mi riferisco agli esercizi pubblici che sono di fronte a queste nuove strutture" - specifica il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Forza Italia non ha sempre appoggiato questa idea. Sono quattro nuove attività di pubblici esercizi mascherate dall'elioterapia. Ce ne già una, non è una novità. La questione è il montaggio e lo smontaggio che costa per l'operatore che ha in gestione la spiaggia libera attrezzata. Sicuramente non è il richiamo che può migliorare l'attività turistica-economica della città. Il mio voto è contrario".