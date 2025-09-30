Ventimiglia, Di Muro: "Regione Liguria riconosce un contributo di 5 milioni e 700mila euro per la realizzazione della passerella"

"Ho in mano un plico corposo di fogli, che è il decreto della Regione Liguria che riconosce un contributo di 5 milioni e 700mila euro per la realizzazione della nostra amata passerella. E' l'ultimo atto formale che mancava per avere l'intera copertura economica, condizione necessaria per avviare la gara e selezionare l'impresa che realizzerà l'opera più attesa dai ventimigliesi" - annuncia in consiglio comunale il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro.

"Confido nell'ufficio tecnico, nella sua capacità e celerità, nell'avere nelle prossime settimane la gara pubblicata, gli incarichi affidati e vedere finalmente realizzare il cantiere nell'alveo del fiume Roia entro quest'anno" - afferma il primo cittadino.

"Devo ringraziare Regione Liguria che compartecipa per la gran parte delle risorse economiche necessarie per quest'opera" - sottolinea Di Muro - "Ringrazio il presidente Marco Bucci, la giunta regionale, in particolare l'assessore Giampedrone, e tutti gli uffici regionali che hanno assistito i nostri uffici comunali, che ovviamente ringrazio, per essere giunti a questo importante risultato".