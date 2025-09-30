Ventimiglia, l’elioterapia accende il dibattito politico: possibile spaccatura in maggioranza?

Sbarca in consiglio comunale a Ventimiglia la pratica sull'elioterapia. Verrà, infatti, illustrata, durante la seduta di questa sera, la mozione del Partito Democratico che, come già annunciato da Forza Italia, verrà emendata prima dell'approvazione. Un'azione che, non si esclude, possa creare una possibile spaccatura nella maggioranza.
Secondo alcune voci di corridoio, nel palazzo comunale, pare, infatti, che il gruppo di Fratelli d'Italia non avrebbe 'digerito' bene questa possibilità.
Una pratica, dunque, che potrebbe far vacillare la 'solidità' della maggioranza.