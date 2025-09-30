Liguria: approvato all’unanimità l’ordine del giorno contro il randagismo, la soddisfazione di 'Vince Liguria'

All’unanimità e con il sostegno di tutte le forze politiche, di maggioranza e opposizione, il Consiglio regionale della Liguria ha approvato questa mattina l’ordine del giorno presentato dai consiglieri di Vince Liguria – Noi Moderati, Matteo Campora, Alessandro Bozzano e Federico Bogliolo, volto a contrastare il fenomeno del randagismo.

“I piccoli Comuni della Liguria stanno affrontando crescenti difficoltà nel sostenere i costi legati alla cura degli animali d’affezione abbandonati o rinunciati, spese che incidono pesantemente sui loro bilanci”, ha spiegato il consigliere Alessandro Bozzano. “Con l’ordine del giorno approvato oggi, l’assessore Ferro sarà chiamato a valutare tutte le possibilità – compatibilmente con il bilancio regionale – per istituire un fondo straordinario destinato ai Comuni con meno di 10.000 abitanti, al fine di fronteggiare efficacemente il randagismo. Inoltre, si propone di incentivare le adozioni, ad esempio coprendo la prima visita veterinaria. Una misura di buon senso che supporta i piccoli Comuni, tutela gli animali e promuove un approccio responsabile e solidale verso il problema dell’abbandono”.

Sulla stessa linea il vice coordinatore regionale di Vince Liguria – Noi Moderati, Antonio Bissolotti: “L’ordine del giorno approvato oggi rappresenta un passo importante non solo per affrontare il randagismo, ma anche come scelta di civiltà. Il nostro plauso va a tutti i consiglieri che hanno sostenuto la misura, a dimostrazione della vicinanza del nostro gruppo consiliare, che sostiene il Presidente Marco Bucci, ai problemi quotidiani del territorio”. L’iniziativa segna un impegno concreto della Regione Liguria nel sostenere i Comuni più piccoli e nella promozione di politiche a tutela degli animali, con particolare attenzione all’adozione responsabile e al contrasto dell’abbandono.