Bordighera: dal prossimo anno aumenta l’imposta di soggiorno, fino a 5 euro a notte negli hotel a cinque stelle

La Giunta comunale ha approvato questa mattina l’indicazione del Tavolo del Turismo cittadino di rivedere al rialzo l’imposta di soggiorno. La nuova tariffazione entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2026 e varierà in base alla tipologia e alla categoria delle strutture ricettive.

Le nuove tariffe, calcolate a persona e per pernottamento, saranno così distribuite:

Hotel 5 stelle: € 5,00

Hotel 4 stelle: € 3,00

Hotel 3 stelle: € 2,00

Hotel 2 stelle: € 1,50

Hotel 1 stella: € 1,50

Residenze turistico-alberghiere 2 o 1 stella: € 1,50

Altre tipologie di strutture: € 2,00

L’imposta continuerà ad applicarsi, come già oggi, per un massimo di 15 pernottamenti consecutivi nella stessa struttura e nell’arco dell’anno solare. Restano esenti i minori di 12 anni non compiuti al momento dell’arrivo. Le entrate derivanti dall’imposta di soggiorno confluiranno, come previsto dal Patto per lo sviluppo strategico del Turismo in Liguria, in due direzioni: Almeno il 60%, definito in accordo con le associazioni degli operatori, sarà destinato a promozione, comunicazione, marketing turistico, eventi e gestione degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT). Fino al 40% sarà utilizzato direttamente dal Comune per interventi di decoro urbano, investimenti infrastrutturali e iniziative a forte valenza turistica.

“Si conferma una volta di più la piena e fattiva collaborazione con il Tavolo del Turismo e con gli operatori commerciali – ha dichiarato il sindaco Vittorio Ingenito – con cui lavoriamo per l’ulteriore sviluppo e la promozione del nostro meraviglioso territorio”. Con l’adeguamento dell’imposta, Bordighera punta a rafforzare la propria capacità di attrarre visitatori e a migliorare i servizi offerti, mantenendo un equilibrio tra esigenze dei turisti, operatori e comunità locale.