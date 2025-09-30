Sanremo, ai Martedì Letterari Antonio Preziosi: il direttore del TG2 ha presentato il suo libro su Papa Leone XIV (Foto)

Si è tenuto questo pomeriggio, martedì 30 settembre, al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo l’atteso appuntamento dei Martedì Letterari con Antonio Preziosi, direttore del TG2. L’autore ha presentato il volume “Leone XIV. La via disarmata e disarmante” (Edizioni San Paolo), dedicato al nuovo pontefice. Accanto a lui, monsignor Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglia-Sanremo.

Preziosi ha tracciato il profilo del nuovo Papa, Robert Francis Prevost, primo pontefice americano della storia, che ha scelto il nome Leone XIV in omaggio al fondatore della Dottrina sociale della Chiesa. Una decisione che, come ha sottolineato l’autore, ha sorpreso il mondo cattolico e acceso speranze nei fedeli.

Il libro ripercorre la vita e la formazione del pontefice: dagli anni negli Stati Uniti all’esperienza missionaria in Perù, fino all’incarico di prefetto del Dicastero per i Vescovi conferitogli da Papa Francesco. Una figura descritta come capace di dialogo, riservata e attenta alle persone, chiamata oggi a proseguire il percorso di riforme iniziato dal predecessore.

L’incontro ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico, confermando il ruolo dei Martedì Letterari – curati da Marzia Taruffi – come rassegna di riferimento per la cultura a Sanremo.