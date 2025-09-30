Due giornate dedicate all’arte e all’artigianato, a Ventimiglia mostra collettiva di Venti d'Arte (Foto)

Due giornate dedicate all’arte e all’artigianato a Ventimiglia. Il chiostro di Sant'Agostino ospiterà, il 4 e il 5 ottobre, una mostra collettiva dell’associazione Venti d'Arte.

L'inaugurazione sarà sabato 4 ottobre alle 17. "Siamo lieti di aprire nuovamente le porte della suggestiva cornice del chiostro di Sant’Agostino sabato 4 ottobre dalle 15 alle 18 e domenica 5 ottobre dalle 10 alle 18" - fa sapere l'associazione Venti d'Arte - "Ad animare l’evento saranno gli artisti Amalberti Manuela, Campagna Noemi, Camurati Isabella, Carli Filipa, Ciencia Lorenza, Cucinotta Fausta, De Villa Matteo, Di Stefano Eleonora, Gati Simone, Goffredo Salvatore, Pellegrino Angelica, Pescina Maria Rosaria, Lara e Marta di Atelier Marlè, Gaia e Maila di Amigurumi. Momento speciale sarà l’inaugurazione di sabato alle 17, arricchita da un piccolo rinfresco per brindare insieme all’arte".

Le opere degli artisti coloreranno con tutte le sue sfumature il chiostro di Sant’Agostino. "Una kermesse che riunisce artisti di ogni età e di stili diversi, intrecciando sfumature, tecniche e sensibilità per dar vita a un mosaico di emozioni che parla a tutti, grandi e piccoli" - dicono gli organizzatori - "Vi aspettiamo numerosi!".