Sanremo: confermato il Consiglio comunale monotematico sul progetto di restyling del porto vecchio

Il Consiglio comunale di Sanremo è stato convocato per lunedì 6 ottobre. La seduta, già confermata nei giorni scorsi, è ora fissata in maniera ufficiale con due momenti distinti. Si partirà alle ore 16.30 con la seduta speciale dedicata al Question Time. In questa fase verranno trattate interpellanze e interrogazioni dei consiglieri. Come stabilito dal regolamento, non sarà necessario il conteggio del quorum legale per la validità della seduta.

Successivamente, alle 17.30, avrà inizio l’adunanza ordinaria del Consiglio comunale, monotematico, richiesto dai consiglieri Rossano, Badino, Rodà, Balestra, Consiglio e Ventimiglia dedicato alle “Dinamiche e sviluppi della progettazione del nuovo Porto Vecchio”. L'assise vedrà un dibattito importante in vista del confronto politico e amministrativo su un tema centrale per la città.