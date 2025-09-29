Confartigianato Imperia festeggia 80 anni di storia: sabato prossimo al Teatro del Casinò con il Ministro Zangrillo

Un traguardo importante, quello che Confartigianato Imperia si prepara a celebrare: sabato 4 ottobre, alle ore 17, presso il Teatro del Casinò di Sanremo si terrà la cerimonia ufficiale per gli 80 anni dell’associazione, punto di riferimento per generazioni di artigiani e imprese del territorio.

L’iniziativa vuole ripercorrere la lunga storia dell’organizzazione, che in otto decenni ha accompagnato lo sviluppo economico locale, sostenendo le piccole imprese con servizi, progetti e rappresentanza istituzionale. L’evento si aprirà con i saluti della presidente Donatella Vivaldi, cui seguiranno gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni. Sarà presente anche il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Sen. Paolo Zangrillo, a testimonianza della rilevanza nazionale dell’appuntamento.

Il momento centrale della giornata sarà la tavola rotonda che vedrà protagonisti Marco Granelli, presidente di Confartigianato Imprese, il professor Giulio Sapelli, presidente della Fondazione Manlio e Maria Letizia Germozzi, e Andrea Malaguti, direttore del quotidiano La Stampa. A moderare il confronto sarà Federico Quaranta, giornalista e conduttore. La cerimonia si concluderà con il riconoscimento alla fedeltà associativa, un premio simbolico dedicato a coloro che hanno condiviso e sostenuto il percorso dell’associazione nel tempo.

A impreziosire la giornata ci sarà anche l’esposizione fotografica “Facce da Artigiani” di Roberto Pecoraro, allestita nel Foyer del Teatro, un omaggio visivo a chi ha fatto dell’arte del saper fare la propria vita. L’organizzazione della manifestazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Sanremo, Agenzia In Liguria e la Banca di Caraglio, partner che hanno voluto affiancare Confartigianato Imperia in questa ricorrenza speciale.

Con questa celebrazione, l’associazione non solo rende omaggio al proprio passato, ma guarda al futuro con rinnovato impegno al fianco delle imprese e degli artigiani della provincia.