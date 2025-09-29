Linea ferroviaria del Tenda: guasto alla stazione di Airole in via di ripristino, ultime due corse della giornata previste regolari

Il guasto infrastrutturale registrato alla stazione di PM Airole, che ha causato nella giornata di oggi la sospensione della circolazione tra Ventimiglia e Breil-sur-Roya, sembra ora in fase di risoluzione. Lo comunica l’Osservatorio Ferrovia del Tenda, che segnala come, nonostante i pesanti disagi della mattinata e del primo pomeriggio, la situazione stia gradualmente tornando alla normalità. Tra le conseguenze più rilevanti, anche la cancellazione del treno 22958 Ventimiglia 16:20 – Cuneo 19:19, soppresso da Ventimiglia fino a Limone.

In serata, invece, buone notizie per i pendolari: risultano confermate e regolari le ultime due corse della giornata, ovvero il 22957 Cuneo 17:15 – Ventimiglia 20:05 e il 22964 Ventimiglia 18:49 – Cuneo 21:21. L’Osservatorio fa sapere che il ripristino è in corso, con l’obiettivo di riportare la linea alla piena funzionalità già dalle prossime ore.