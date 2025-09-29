Pompeiana: grande successo ieri mattina per 'Puliamo il Mondo' grazie all’impegno dei giovani volontari (Foto)

Si è svolta ieri mattina a Pompeiana, con grande partecipazione, l’iniziativa “Puliamo il Mondo”, promossa da Legambiente e organizzata dall’Associazione Praugrande in collaborazione con il Comune di Pompeiana. L’evento ha coinvolto circa 20 volontari, tra cui il sindaco, soci dell’associazione e un numeroso gruppo di studenti dell’Istituto Comprensivo “Pastonchi” di Riva Ligure.

I giovani hanno dedicato l’intera mattinata a ripulire dai rifiuti il tratto di strada che da San Bernardo porta verso Cipressa, contribuendo a migliorare l’aspetto e la sicurezza dell’area. Nonostante la quantità di rifiuti fosse inferiore rispetto agli anni precedenti, i volontari hanno trovato bottiglie di plastica e vetro, lattine, cartacce, bombolette spray, oltre a vere e proprie discariche abusive sotto il livello stradale, contenenti copertoni, tubi e persino un televisore. Particolare attenzione è stata dedicata alla zona pic-nic di San Bernardo, dove sono stati rimossi i resti dei pannelli informativi sulla fauna, la flora e i sentieri della Zona Speciale di Conservazione (ZSC), danneggiati dai vandali durante l’estate. I pannelli saranno ripristinati dall’Associazione Praugrande.

Grazie all’impegno dei volontari, soprattutto dei ragazzi, tutti i rifiuti sono stati correttamente raccolti e smaltiti. L’iniziativa ha offerto un’importante occasione di sensibilizzazione sulla tutela dell’ambiente e sull’educazione al rispetto del territorio, promuovendo comportamenti responsabili e civili, in particolare tra le nuove generazioni. Giornate come questa rappresentano un passo fondamentale per preservare integro, pulito e sano il patrimonio naturale di Pompeiana e delle zone circostanti.