Rientro di Claudio Scajola in Forza Italia: “Un segnale di fiducia e slancio per il territorio”

Il Sindaco di Imperia e Presidente della Provincia, Claudio Scajola, rientra ufficialmente in Forza Italia, segnando un passaggio politico di rilievo per il panorama locale e regionale. L’annuncio è stato accolto con entusiasmo dal Coordinamento provinciale del partito, che ha sottolineato il valore simbolico e operativo di questa scelta.

“Il ritorno di Scajola rappresenta un momento importante per il nostro movimento — ha dichiarato il Coordinatore provinciale Simone Vassallo —. È un segnale forte di unità, fiducia e rinnovato slancio per tutta l’area che si riconosce nei valori del civismo liberale e moderato”.

Figura storica della politica ligure e nazionale, Scajola è stato definito “una guida e un punto di riferimento insostituibile” per la comunità azzurra. Il suo rientro nel partito, secondo Vassallo, restituisce a Forza Italia “una forza ancora maggiore e una prospettiva di crescita che, partendo da Imperia, guarda con ambizione allo scenario nazionale”.

Il Coordinamento ha espresso “sincera gioia e profonda gratitudine” per questa scelta, sottolineando come la presenza di Scajola rafforzi il gruppo in vista delle sfide future. “La nostra comunità si rafforza — conclude Vassallo — consapevole di avere al proprio fianco una delle figure più significative nella storia di Forza Italia”.