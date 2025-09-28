Manovre salvavita e prevenzione cardiovascolare, la Croce Verde Intemelia scende in piazza per sensibilizzare Ventimiglia (Foto)

Manovre salvavita e materiale informativo per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione cardiovascolare e per ricordare a tutti quanto sia fondamentale prendersi cura del proprio cuore. I volontari della Croce Verde Intemelia, ieri, sono scesi in piazza per ricordare ai passanti come sia importante ogni battito cardiaco e spiegare come i piccoli cambiamenti possano fare una grande differenza in vista della Giornata Mondiale del Cuore.

"Una persona su cinque muore precocemente a causa di una malattia cardiaca ma la maggior parte delle volte si può prevenire" - fanno sapere i volontari della Croce Verde Intemelia - "30 minuti di esercizio fisico potrebbero aiutare quattro persone su cinque che soffrono di malattie cardiovascolari, eppure un adulto su tre non si muove abbastanza. In occasione della Giornata mondiale per il cuore invitiamo le persone a 'tenere il ritmo' facendo piccoli passi per dare priorità alla salute del cuore con costanza. Per esempio, basterebbe prendere le scale invece dell'ascensore, praticare una respirazione consapevole, nutrire il corpo, consultare il medico facendo controlli regolari della salute e muoversi per almeno 24 minuti al giorno".

Un'iniziativa, accolta dall'Amministrazione comunale, che verrà proposta anche nella giornata odierna in occasione della Festa dello Sport. "Il mio ringraziamento va alla Croce Verde e alla costante presenza della volontaria Patrizia Bottiglieri per eventi come questo che promuovono e danno segno di costante presenza sul territorio nel segno dell'inclusione" - commenta l'assessore di Ventimiglia Milena Raco.