Sanremo: controlli della Polizia Locale nella città vecchia: sgomberi, denunce e sequestri di droga nella Pigna (Foto)

Nelle ultime settimane la Polizia Locale di Sanremo ha intensificato i controlli nella città vecchia, a seguito delle segnalazioni dei residenti per episodi di degrado e disturbo della quiete pubblica.

In via Rivolte gli agenti sono intervenuti in due diverse occasioni all’interno di un edificio comunale occupato abusivamente da tre persone (due stranieri e una cittadina italiana) già noti alle Forze dell’Ordine. All’interno erano stati collocati mobili e oggetti vari. I tre sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per invasione di terreni ed edifici. I locali sono stati liberati con l’aiuto degli operai comunali e di Amaie Energia, che hanno provveduto anche a mettere in sicurezza gli accessi. Per uno degli occupanti è stata trovata temporanea sistemazione presso la Caritas di Sanremo.

Sempre nel centro storico della Pigna, in via Astraldi, i controlli hanno portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di un uomo sorpreso con 13,8 grammi di hashish. Infine, nei giardini di via Scoglio, nell’area cani recentemente ristrutturata, la Polizia Locale ha identificato alcune persone che bivaccavano abusivamente. Un soggetto, trovato in possesso di circa 5 grammi di marijuana e hashish, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

I servizi straordinari, fanno sapere dal Comune, proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire sicurezza e decoro nella zona. Si tratta di interventi importanti, quelli svolti dalla Polizia Locale, che vanno incontro alle richieste dei cittadini.