Ospedaletti, la Rievocazione Storica entra nel calendario di 'Liguria Regione Europea dello Sport 2025'

In vista della 3ª Rievocazione Storica Automobilistica G.P. Sanremo – Circuito di Ospedaletti, in programma sabato 27 e domenica 28 settembre 2025, l’organizzazione ha reso note due importanti integrazioni:

- Ingresso nel calendario “Liguria Regione Europea dello Sport 2025”

È stato siglato nelle ultime ore un accordo tra il Comune di Ospedaletti e l’Agenzia Regionale per la Promozione Turistica “In Liguria” che inserisce ufficialmente la rievocazione tra gli eventi del circuito regionale 2025. L’intesa prevede anche un contributo finanziario significativo da parte dell’Agenzia Regionale al Comune, a sostegno della manifestazione.

- Parcheggio gratuito per il pubblico vicino alla pista

Per gestire al meglio l’attesa affluenza di spettatori nei due giorni, l’Amministrazione comunale metterà a disposizione gratuitamente il parcheggio coperto in via Cavalieri di Malta, accanto alla pista ciclopedonale. Il parcheggio ha una capienza stimata di circa 130 vetture, offrendo un’opzione comoda per chi raggiungerà l’evento in auto.

La manifestazione: motori, storia, spettacolo

La 3ª edizione dedicata alle auto storiche prende il via sabato e domenica lungo il Circuito cittadino di Ospedaletti, con un tracciato lungo 3,380 chilometri (già definito da Enzo Ferrari “il piccolo Nürburgring italiano”).

Partecipanti e auto d’epoca

Sono circa 70 le vetture iscritte per questa edizione — un tetto imposto per ragioni di sicurezza e spazio, che ha portato al rifiuto di numerose richieste fuori termine. Le auto saranno suddivise in cinque batterie: Rally, Pre-War Car, Barchetta–GT, Pista ed Esposizione. Tra gli esemplari più notevoli figurano una Maserati 26M e una Bugatti 35B, entrambe ante-guerra, del 1928. L’ospite d’onore dell’edizione 2025 sarà Thierry Boutsen, ex pilota di Formula 1, con un ricco palmarès e autore di numerose partecipazioni al massimo campionato.

Programma di massima

- Sabato mattina: arrivo e perfezionamento delle iscrizioni, con l’esposizione delle vetture lungo Corso Regina Margherita, il “Boulevard” cittadino.

- Sabato pomeriggio, ore 17:00: talk-show all’Auditorium comunale, con interviste, premiazioni e riconoscimenti, compreso il Premio Eleganza a cura di CAVE Imperia. Saranno protagonisti anche due piloti locali emergenti: Lorenzo Scali (enduro moto) e Alberto Siccardi (rally).

- Domenica: la giornata è dedicata alle prove in pista, con inizio alle 8:30 per la categoria Rally, seguite dalle altre batterie. A mezzogiorno è prevista una parata Ferrari (organizzata da Rossocorsa). Nel pomeriggio si replica il programma mattutino, concluso da un grande giro finale con tutte le vetture.

Modifiche alla viabilità

Durante l’evento la Statale Aurelia nell’abitato di Ospedaletti verrà chiusa al traffico. Le auto saranno deviate su via XX Settembre e via Cavalieri di Malta, con quest’ultima trasformata in doppio senso di marcia in via eccezionale. Saranno posti divieti di sosta in Corso Regina Margherita, Corso Marconi, via Cavour e altre vie limitrofe, con segnaletica apposita. Domenica, l’accesso al cimitero cittadino resterà chiuso, e le celebrazioni sacre saranno anticipate nella chiesa di San Giovanni Battista. L’evento si svolge in collaborazione con ASI, C.A.V.E. Imperia, CAVEM Milano e la concessionaria Ferrari Rossocorsa.

