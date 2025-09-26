Sanremo: intervento in piazza San Siro per sistemare il selciato intorno alla Concattedrale

La squadra di pronto intervento del Comune è entrata in azione in piazza San Siro, per sistemare la pavimentazione nei tratti dove si era verificato un distacco dei ciottoli che caratterizzano il selciato intorno alla concattedrale. I buchi, oltre ad un’immagine di decoro, potevano creare pericolo alle persone.

Via Senatore Ernesto Marsaglia è stata poi oggetto di un intervento che ha riguardato la rimozione di un masso che, dopo la pioggia dei giorni scorsi, si era reso pericolante ed era caduto in prossimità della località Primi Pini. Il masso è stato cosi sezionato e portato via.

Sempre in tema di sicurezza stradale, gli operai sono poi intervenuti per posizionare i nuovi paletti catarifrangenti che, in maniera quindi definitiva e non più provvisoria, delimitano i restringimenti in strada Monte Ortigara dovuti alla presenza dei tombini aperti per la raccolta delle acque.