Disservizi sulla linea 7 Ventimiglia-Castelvittorio della Riviera Trasporti: la protesta di un lettore

Un nostro lettore, Andrea, ci ha scritto per segnalare e protestare in merito ai gravi disservizi riscontrati sulla linea 7, la 'Ventimiglia-Castelvittorioì, con diramazioni per Rocchetta, Apricale e Buggio:

"Lavoratori, studenti e cittadini che quotidianamente si affidano al servizio pubblico per i propri spostamenti si trovano infatti costretti a sopportare continui ritardi e improvvise soppressioni delle corse. In particolare, desidero evidenziare l’inaspettata soppressione della corsa in partenza da Ventimiglia alle 16:30, che ha causato notevoli disagi agli utenti. Tale situazione non è più tollerabile. Un servizio pubblico deve garantire affidabilità, puntualità e condizioni di viaggio dignitose, elementi che purtroppo risultano attualmente carenti. Alla luce di quanto esposto, chiedo pertanto:

- che vengano adottati provvedimenti concreti e immediati per migliorare la qualità del servizio, incluso il ripristino della corsa delle ore 16:30 da Ventimiglia;

- che venga istituito un sistema di comunicazione tempestiva e trasparente, tramite il sito internet di Riviera Trasporti o altri canali ufficiali, per informare gli utenti in caso di ritardi o soppressioni temporanee".