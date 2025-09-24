Orso Tosco torna in libreria con Controbuio: un viaggio notturno tra fantasmi, gioco e memoria al Casinò di Sanremo

Dal 3 ottobre in libreria ‘Controbuio. Vivere e morire al Casinò di Sanremo’, il nuovo libro dello scrittore ospedalettese Orso Tosco, vincitore del premio Scerbanenco 2024.

A Sanremo le notti della settimana del Festival sono sfavillanti e chiassose, e la città sembra tornare a vivere i fasti di un tempo passato. Ma questa notte la tempesta in corso ha deciso di spegnere i festeggiamenti. La città è prigioniera di una bufera apocalittica che peggiora di ora in ora. E quindi che ci fa Orso Tosco in macchina, in barba alle allerte meteo, diretto proprio verso la Città dei Fiori? A chiamarlo è stato Tonino, storico amico del padre nonché celebre pussettista, baro a cui qualsiasi casinò ha chiuso le porte in faccia da decenni. Orso era convinto che fosse morto, e adesso che lo scopre redivivo non può che farsi attirare in quella che ben presto si rivela essere un’impresa folle. Tonino ha radunato alcuni tra i più sgangherati personaggi legati al mondo del Casinò di Sanremo degli anni Settanta e Ottanta con l’obiettivo di ritrovare l’oro scomparso di un ristoratore e cambiavalute ucciso nel lontano 1979. Orso si lascia coinvolgere in questa caccia al tesoro bislacca e ubriaca spinto dalla sua viscerale attrazione per il caso e il mistero, e dal legame fortissimo col padre, croupier del Casinò negli anni d’oro. E proprio le storie incredibili di quell’epoca ruggente in questa notte di evocazioni tornano a essere raccontate.

Incontriamo così ex croupier, spacciatori e rapinatori navigati, «gente sempre in fuga ma facilissima da trovare», «piena di storie e buchi nella memoria, nemica e innamorata di se stessa». Ognuno di loro porta con sé il mito della vittoria miracolosa e definitiva, le cicatrici di un’epoca ormai tramontata.

Controbuio esplora le profondità di un’anima malinconica e resistente, quella del narratore e di una Sanremo trasfigurata, dove le glorie del passato sono sommerse dal fango di un presente mediocre, eppure lo spirito indomito dei suoi volti continua a brillare, scintilla ancora nell’alba dopo la notte.

«Sanremo ci trasforma tutti in gazze ladre».

Orso Tosco, scrittore e sceneggiatore, è nato a Ospedaletti nel 1982. Tra i suoi libri, i romanzi Aspettando i naufraghi (2018) e London voodoo (2022), entrambi pubblicati da minimum fax, e Nanga Parbat. L’ossessione e la montagna nuda (66thand2nd, 2023, finalista al premio The Italian Review). Con L’ultimo pinguino delle Langhe (2024, vincitore del premio Provincia in giallo e del premio Scerbanenco) ha inaugurato la serie del «Pinguino» per Nero Rizzoli, poi proseguita con La controra del Barolo (2025).

ISBN 9791282079082 PREZZO 15,90 PAGINE 156