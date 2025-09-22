L'Istituto Comprensivo di Bordighera si prepara al futuro con la formazione DIGImetro.

"La recente conclusione del percorso di formazione DIGImetro segna un successo significativo per l'Istituto Comprensivo di Bordighera. L'iniziativa, un aggiornamento professionale in presenza per il personale scolastico promosso nell'ambito del D.M. 66/2023, ha visto la partecipazione di docenti e personale ATA" - fa sapere la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Bordighera Tiziana Montemarani - "Il corso è stato condotto da Daniele Barca, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo 3 di Modena, noto per la sua esperienza nel settore e per il suo contributo al Piano Nazionale Scuola Digitale. Il Dirigente Barca ha guidato i partecipanti in un percorso che mira a 'ripensare la scuola' con una prospettiva proiettata verso il futuro. L'obiettivo è chiaro: integrare le tecnologie digitali nella didattica quotidiana per preparare gli studenti alle sfide del mondo contemporaneo".

"La formazione DIGImetro fa parte di un progetto più ampio, iniziato a giugno, che include due percorsi precedenti, 'Contemporanea: la Leadership per una scuola-sistema', un corso che ha esplorato il ruolo cruciale della leadership per uniformare l'offerta formativa garantendo che le metodologie e gli strumenti innovativi siano disponibili per tutti gli studenti, e 'Tessuti e Tappeti digitali' un'iniziativa incentrata sulla multidisciplinarietà e sulle tecnologie inclusive, con l'obiettivo di riportare la scuola alla sua essenza, arricchita dagli strumenti digitali" - sottolinea la dottoressa Tiziana Montemarani che ha sottolineato l'importanza di queste iniziative formative per l'intero personale scolastico - "Per costruire una scuola-sistema all'avanguardia, è fondamentale investire sulle persone. La valorizzazione del personale, attraverso corsi di formazione e aggiornamento come questo, è la chiave per creare un ambiente di apprendimento dinamico e al passo con i tempi, promuovendo una cultura di 'lifelong learning' che va oltre l'aula e dura per tutta la vita".

"La formazione in presenza, guidata da un esperto come Daniele Barca, è stata un passo fondamentale per rafforzare la coesione del corpo docente e del personale, preparandoli ad affrontare le sfide della transizione digitale" - afferma - "Questi percorsi dimostrano come un investimento mirato nella formazione possa trasformare l'istituto in un ambiente di apprendimento più dinamico, inclusivo e innovativo per tutti".