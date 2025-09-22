Sanremo, nuovi tapis roulant in stazione: scattano oggi altri lavori nello scalo ferroviario matuziano (Foto)

Dopo le operazioni di trasporto dei nuovi tapis roulant, avvenute nelle notti del 15-16 e 17-18 settembre, la stazione ferroviaria di Sanremo entra ora nella fase successiva dei lavori. Da oggi a giovedì, infatti, saranno avviati gli interventi di manutenzione per l’installazione dei nuovi impianti, con inevitabili conseguenze sulla viabilità cittadina.

Il Comune, tramite ordinanza, ha disposto che dalle ore 00.00 alle ore 04.00 in Piazzale Don Orione – l'area antistante la stazione – sarà in vigore:

- il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su tutta la piazza

- il divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto mezzi di soccorso e pronto intervento

L’arrivo del primo tapis roulant, confermato da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), rappresenta una svolta attesa da tempo. I vecchi impianti, spesso guasti, avevano suscitato le lamentele di residenti e turisti, costretti a percorrere a piedi circa 400 metri tra l’ingresso e i binari.

Sì è arrivati quindi a una fase fondamentale del progetto: prima il trasporto del materiale, ora l’installazione. Un percorso che segna un passo concreto verso una stazione più accessibile e all’altezza delle esigenze di una città turistica come Sanremo.