Ospedaletti, rombo di storia: tutto pronto per la 3ª Rievocazione Storica Automobilistica, in pista oltre 70 auto d’epoca (Foto e video)

Ospedaletti si prepara a tornare capitale del motorismo storico. Sabato e domenica prossimi il celebre circuito cittadino, rimasto immutato da oltre 78 anni, rivivrà la sua leggenda con la 3ª Rievocazione Storica Automobilistica. Un fine settimana che unirà passione, memoria e spettacolo, trasformando il borgo in un museo a cielo aperto, con circa settanta veicoli d’epoca pronti a sfilare e gareggiare.

Il tracciato, che tra il 1947 e il 1951 ospitò le prime gare di Formula 1 in Italia, ha visto sfrecciare i nomi che hanno fatto la storia dell’automobilismo: Luigi Villoresi, Juan Manuel Fangio, Stirling Moss, Serafini e Alberto Ascari, che nel 1951 conquistò qui la vittoria al volante della Ferrari 375. Un percorso unico che si snoda tra ville ottocentesche, parchi secolari e scorci mozzafiato della Riviera dei Fiori. Il programma scatterà sabato prossimo con l’esposizione di oltre 60 auto storiche lungo Corso Regina Margherita. Maserati, Bugatti, Amilcar, Aston Martin e tanti altri marchi iconici saranno protagonisti di una vetrina esclusiva, valutata dal C.A.V.E. di Imperia che premierà le vetture più eleganti, autentiche e significative. Alle 17:30 spazio al talk-show con la cerimonia di premiazione del concorso di bellezza.

La giornata clou sarà quella di domenica, quando il circuito tornerà a ruggire con cinque batterie spettacolari dedicate alle diverse categorie: rally (con il 2° Memorial Amilcare Ballestrieri), pre war car, barchetta-GT, pista e auto da esposizione. Non mancherà la suggestiva parata Ferrari organizzata dal team Rossocorsa, omaggio al Cavallino Rampante che proprio a Ospedaletti scrisse pagine indelebili della sua storia. Ad arricchire l’atmosfera, le Legend Car riporteranno il pubblico alle emozioni del passato con show dinamici tra una batteria e l’altra. Un viaggio indietro nel tempo che permetterà agli spettatori di rivivere la magia di quando il rombo dei motori animava le vie cittadine.

La 3ª Rievocazione Storica Automobilistica si annuncia dunque come un appuntamento imperdibile: Ospedaletti è pronta ad accendersi di emozioni in un weekend dove il rombo dei motori incontra la memoria, l’eleganza e la magia delle auto d’epoca.

(Nella gallery le immagini dello scorso anno)