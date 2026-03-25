Tradizione, cultura e sapori: l'Agosto Medievale di Ventimiglia conquista Piacenza (Foto)

Tradizione, cultura e sapori. L’Agosto Medievale di Ventimiglia conquista Piacenza. L’Ente Agosto Medievale Città di Ventimiglia è stato, infatti, protagonista ad Armi & Bagagli, andata in scena il 21 e 22 marzo.

Grande entusiasmo, partecipazione e nuove opportunità, dunque, per l’Ente Agosto Medievale Città di Ventimiglia alla fiera internazionale della rievocazione storica. "Il 21 e 22 marzo 2026, Piacenza si è trasformata in un vero viaggio nel tempo e, tra i protagonisti, l’Ente Agosto Medievale Città di Ventimiglia ha saputo distinguersi ad Armi & Bagagli, uno degli eventi europei più prestigiosi dedicati al mondo della rievocazione storica. Migliaia di visitatori, appassionati e operatori del settore hanno animato l'evento, rendendolo un palcoscenico ideale per raccontare l’identità e il fascino di Ventimiglia" - racconta l'Ente Agosto Medievale Città di Ventimiglia - "Lo spazio espositivo dell’Agosto Medievale ha catturato l’attenzione del pubblico grazie a un allestimento curato e coinvolgente, capace di trasmettere tutta la ricchezza delle tradizioni, della cultura e dei sapori del territorio. Un vero punto di riferimento per i visitatori, che hanno potuto scoprire da vicino il programma di una manifestazione giunta ai suoi 51 anni, sempre più attesa e partecipata".

"Non solo promozione ma anche esperienza: durante le due giornate, il pubblico ha potuto immergersi nelle atmosfere dell’evento estivo attraverso racconti, approfondimenti e anticipazioni di rievocazioni spettacolari, momenti culturali e iniziative pensate per tutte le età" - sottolinea l'Ente Agosto Medievale Città di Ventimiglia - "La presenza alla fiera ha permesso di rafforzare collaborazioni già avviate e di aprire nuove prospettive a livello nazionale e internazionale, consolidando il ruolo dell’Agosto Medievale come punto di riferimento nel panorama della rievocazione storica. Grande partecipazione anche alle degustazioni, dove le specialità dolciarie locali De.Co., tra cui le immancabili castagnole, hanno riscosso ampio consenso tra i visitatori" - afferma - "Le degustazioni, distribuite nei due giorni di fiera, hanno rappresentato un momento significativo di valorizzazione delle tradizioni gastronomiche del territorio" .

Un risultato reso possibile grazie all’impegno e alla passione di Piero Fusco, Antonella Didonè e Cosimo Buccoliero, protagonisti di una presenza efficace e di grande impatto. Con dedizione, colgono, infatti, ogni occasione per partecipare a eventi e promuovere l’Agosto Medievale, Ventimiglia, il suo territorio e le sue eccellenze De.Co. "L’esperienza di Piacenza conferma l’Agosto Medievale come una vetrina d’eccellenza per il territorio e lancia un invito irresistibile: l’appuntamento estivo a Ventimiglia si preannuncia ancora più ricco, spettacolare e coinvolgente" - sottolinea l'Ente Agosto Medievale Città di Ventimiglia.