Ventimiglia, proseguono gli interventi nelle frazioni: nuovi guard rail a Sant'Antonio (Foto)

Proseguono gli interventi di manutenzione nelle frazioni di Ventimiglia. Nuovi guard rail sono stati posizionati a Sant'Antonio.

"Prosegue il nostro impegno nelle frazioni: è in corso, infatti, la posa dei nuovi guard rail, per cui dall’inizio dell’anno abbiamo investito circa 90.000 euro, nella frazione di Sant’Antonio, in tratti di strada che necessitano da anni di essere messi in sicurezza" - fanno sapere il sindaco Flavio Di Muro e gli assessori Margo Agosta e Domenico Calimera - "Nei prossimi giorni si proseguirà a Varase e in via degli Ulivi a San Secondo".

"A breve, inoltre, nei pressi del cimitero monumentale della Mortola, installeremo una rete che impedirà agli incivili di utilizzare la scarpata come discarica abusiva di inerti e materiali ingombranti, a seguito della bonifica eseguita nelle scorse settimane" - svelano il primo cittadino e gli assessori.