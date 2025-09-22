Penne nere di Vallecrosia ad Alessandria per il 27° Raduno degli Alpini (Foto e video)

Una delegazione degli alpini di Vallecrosia, capitanati dal capogruppo Giuseppe Turone, nel fine settimana ha preso parte al 27° Raduno degli Alpini ad Alessandria insieme alla sezione di Imperia.

Era presente anche la Fanfara Alpina Colle di Nava della sezione di Imperia che ha contribuito ad animare il primo raggruppamento tra Francia, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta.

"Al primo raggruppamento ad Alessandria si sono ritrovati gli alpini della Liguria, del Piemonte, della Val d'Aosta, i chasseur francesi e la sezione Francia" - fa sapere il capogruppo del gruppo alpini di Vallecrosia Giuseppe Turone - "Circa ventimila penne nere hanno così invaso la città di Alessandria. Tra i presenti vi era anche la sezione di Imperia che ha così preso parte, come sempre, a questo importante appuntamento col proprio Vessillo e i vari gruppi della provincia con i loro gagliardetti e la Fanfara Alpina Colle di Nava della nostra sezione, che, come sempre, ha dato il meglio di sé con un'esibizione dei migliori pezzi alpini, riscuotendo, tra l'altro, un grande successo tra i presenti al suo passaggio".