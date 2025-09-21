Pontida, la delegazione sanremese incontra Vannacci: confronto su sicurezza e strategie future della Lega

Un importante incontro si è svolto ieri a Pontida, in occasione del raduno nazionale della Lega. La delegazione sanremese, composta dal capogruppo Daniele Ventimiglia, dall'ex presidente del Consiglio comunale Marco Lupi e da Guido Pregnolato, ha avuto un proficuo colloquio con il generale Roberto Vannacci, vicesegretario nazionale della Lega e di fatto il numero due del partito a livello nazionale.

Il confronto, avvenuto nel corso di una cena, è stato un'occasione per discutere i progetti futuri del partito. Al centro del dibattito, le strategie per rafforzare la presenza della Lega sul territorio e le iniziative volte a rispondere alle esigenze della comunità, con un particolare focus sulla sicurezza nella città di Sanremo e sul futuro del partito e sulle sue prossime mosse, in un contesto di grande mobilitazione e dibattito politico come quello del raduno nazionale.

"Siamo stati soddisfatti di questo incontro - hanno dichiarato Ventimiglia e Lupi -, che ci ha permesso di allineare le nostre visioni e di pianificare i prossimi passi per il partito. La serata è stata un'opportunità preziosa per confrontarci direttamente con la dirigenza nazionale e per gettare le basi per un futuro ancora più solido".

L'incontro si è concluso con l'impegno reciproco a continuare a lavorare in sinergia per il bene del partito e della città, rafforzando il legame tra il livello locale e la direzione nazionale.