Ciclovia Tirrenica, conclusi i lavori tra San Lorenzo e Ospedaletti: domani sopralluogo con Giampedrone e Scajola

Domani, lunedì 22 settembre alle 16.00 visita e punto stampa dell’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone a San Lorenzo al Mare insieme al sindaco Enzo Mazzarese in occasione della conclusione dell’intervento di manutenzione straordinaria del tratto di Ciclovia Tirrenica fino a Ospedaletti. Presente anche l'assessore regionale Marco Scajola. I lavori sono stati finanziati con un investimento di 1.478.165 euro, di cui 22mila euro dal Fondo strategico regionale e 1.456.165 euro dal PNRR.



All'iniziativa parteciperanno i sindaci di Cipressa Filippo Rinaldo Guasco, Costarainera Pietro Mareri, Santo Stefano al Mare Marcello Pallini, Riva Ligure Giorgio Giuffra, Taggia Mario Conio, Sanremo Alessandro Mager e Ospedaletti Daniele Cimiotti, oltre ai referenti di Amaie Energia e Servizi.

