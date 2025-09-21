Domani, lunedì 22 settembre alle 16.00 visita e punto stampa dell’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone a San Lorenzo al Mare insieme al sindaco Enzo Mazzarese in occasione della conclusione dell’intervento di manutenzione straordinaria del tratto di Ciclovia Tirrenica fino a Ospedaletti. Presente anche l'assessore regionale Marco Scajola. I lavori sono stati finanziati con un investimento di 1.478.165 euro, di cui 22mila euro dal Fondo strategico regionale e 1.456.165 euro dal PNRR.
All'iniziativa parteciperanno i sindaci di Cipressa Filippo Rinaldo Guasco, Costarainera Pietro Mareri, Santo Stefano al Mare Marcello Pallini, Riva Ligure Giorgio Giuffra, Taggia Mario Conio, Sanremo Alessandro Mager e Ospedaletti Daniele Cimiotti, oltre ai referenti di Amaie Energia e Servizi.
In Breve
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Politica | 21 settembre 2025, 17:22
Ciclovia Tirrenica, conclusi i lavori tra San Lorenzo e Ospedaletti: domani sopralluogo con Giampedrone e Scajola
Lunedì 22 settembre visita istituzionale con i sindaci del territorio: investimento da 1,47 milioni di euro tra PNRR e Fondo strategico regionale
Domani, lunedì 22 settembre alle 16.00 visita e punto stampa dell’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone a San Lorenzo al Mare insieme al sindaco Enzo Mazzarese in occasione della conclusione dell’intervento di manutenzione straordinaria del tratto di Ciclovia Tirrenica fino a Ospedaletti. Presente anche l'assessore regionale Marco Scajola. I lavori sono stati finanziati con un investimento di 1.478.165 euro, di cui 22mila euro dal Fondo strategico regionale e 1.456.165 euro dal PNRR.