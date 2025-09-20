Liguria, al via 20 corsi gratuiti per 600 nuovi operatori socio-sanitari grazie a un investimento di 2,9 milioni di euro

Sono aperte le domande per gli organismi accreditati che intendono presentare progetti relativi a 20 corsi di formazione destinati a 600 nuovi operatori socio-sanitari (OSS), grazie a un investimento di 2,9 milioni di euro a valere sul programma regionale FSE Plus 2021-2027.

I corsi, completamente gratuiti e distribuiti su tutto il territorio, saranno rivolti a residenti o domiciliati in Liguria, disoccupati o inoccupati, in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla normativa nazionale e regionale. La qualifica conseguita sarà riconosciuta a livello nazionale.

I progetti formativi possono essere presentati ad ALFA entro il 22 ottobre 2025. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il link: Regione Liguria – Avviso corsi OSS 2025.

“Un’opportunità concreta di formazione e lavoro”, ha commentato il consigliere Angelo Vaccarezza.