Sanremo, il PD rivendica il modello pubblico di Amaie Energia: “Scelte strategiche che hanno garantito efficienza e sostenibilità”

Il Partito Democratico di Sanremo prende posizione nel dibattito sulla gestione dei rifiuti e sui risultati ottenuti da Amaie Energia, tornato al centro dell’attenzione negli ultimi giorni sulla stampa locale. In un comunicato, il PD rivendica le scelte compiute durante le due amministrazioni guidate da Alberto Biancheri, sottolineando il ruolo strategico dell’azienda partecipata e la conduzione “accorta e lungimirante” dell’allora presidente Andrea Gorlero e del consiglio di amministrazione.

“È doveroso riportare all’opinione pubblica – si legge nella nota – le decisioni che hanno permesso di lasciare all’attuale amministrazione una realtà aziendale solida ed economicamente efficiente. In un contesto in cui l’ingresso del privato è sempre più presente nei servizi pubblici, ci siamo battuti affinché la gestione dei rifiuti rimanesse in capo al Comune, attraverso una sua partecipata. Oggi possiamo affermare con orgoglio che Amaie Energia rappresenta una gestione pubblica altamente virtuosa".

Il PD ricorda come, al momento dell’affidamento ad Amaie Energia, la raccolta differenziata si attestasse intorno al 20%, con oltre 5.000 cassonetti sparsi sul territorio comunale. “Nel giro di due anni – prosegue il comunicato – si è passati al 60%, un risultato che ha avvicinato Sanremo agli standard richiesti dalla normativa e ha permesso alla città di contribuire concretamente alla sostenibilità ambientale”.

Pur riconoscendo che persistono criticità legate all’abbandono dei rifiuti e alla scorretta esposizione in alcune aree, il PD sottolinea come siano state messe a disposizione dei cittadini diverse opzioni di smaltimento, tenendo conto della particolare conformazione urbana e della presenza di numerose seconde case e affitti brevi. “L’introduzione del porta a porta, nelle sue molteplici forme, è stata una scelta risolutiva – si legge – e l’ampliamento delle isole intelligenti, già deciso dalla precedente amministrazione, si rivelerà utile per i cittadini virtuosi".

Il comunicato evidenzia anche la necessità di proseguire nella lotta all’evasione della TARI e nella repressione dei comportamenti antisociali, per contrastare gli abbandoni e migliorare ulteriormente il decoro urbano.

Oltre alla gestione dei rifiuti, il PD rivendica altri interventi portati avanti da Amaie Energia negli anni passati, come la manutenzione e la fruizione gratuita della pista ciclabile e gli investimenti per il rilancio del mercato dei fiori. “Attraverso una gestione economica attenta – si legge – la ciclabile è rimasta accessibile a tutti, cittadini e turisti, e il mercato dei fiori ha beneficiato di interventi mirati per il suo rilancio.”

Il Partito Democratico riconosce il passaggio di consegne all’attuale amministrazione guidata dal sindaco Mager, augurando buon lavoro al nuovo amministratore delegato e al consiglio di amministrazione. “Constatiamo con favore – conclude la nota – che si sta operando in continuità con i progetti ereditati, ma anche in autonomia e con iniziative nuove, come è giusto che sia.”

Infine, il PD ribadisce la propria posizione: “Ci auguriamo che Amaie Energia possa continuare a rappresentare un esempio di come le gestioni pubbliche, se ben condotte, possano essere virtuose, innovative e lungimiranti”.