Sanremo: progressi del progetto delle ecoisole informatizzate, la soddisfazione del gruppo civico 'Anima'

Il movimento civico ANIMA ha espresso la propria soddisfazione per i progressi compiuti nel progetto delle ecoisole informatizzate, presentato lunedì durante la conferenza stampa di Amaie Energia e Servizi, insieme al rebranding societario e ai nuovi canali di contatto dedicati ai cittadini.

L’iniziativa, avviata sotto l’amministrazione Biancheri e finanziata attraverso i fondi PNRR, approda oggi alla fase operativa sul territorio di Sanremo, dopo le prime installazioni realizzate ad Arma di Taggia. Il progetto rappresenta un importante passo avanti verso una gestione più moderna e sostenibile della raccolta dei rifiuti, e richiede una stretta collaborazione tra gli uffici comunali e i tecnici di Amaie Energia e Servizi, al fine di individuare in maniera condivisa e funzionale la localizzazione delle ecoisole, sempre nel rispetto delle esigenze dei cittadini.

"Il progetto, nato sotto la precedente amministrazione – dichiara l’Assessore Ester Moscato – si presenta oggi con un calendario preciso che vede nei prossimi mesi la localizzazione puntuale delle nuove ecoisole. È fondamentale superare le criticità attuali e sviluppare un modello virtuoso di raccolta differenziata. Ringrazio il Consiglio di Amministrazione di Amaie Energia e Servizi per il loro primo anno di lavoro e tutti gli operatori per l’impegno costante nelle attività di pulizia. Siamo consapevoli che c’è sempre margine di miglioramento e, con il contributo di tutti, daremo il massimo".

"Collaboro con l’Assessore Moscato e con il gruppo Amaie Energia e Servizi in qualità di consigliere comunale delegato – dichiara Luca Marvardi. La dedizione alla causa non manca e ritengo fondamentale che questo progetto ottenga la massima condivisione, così da superare le criticità attuali e raggiungere l’obiettivo comune: superare l’attuale modello di raccolta e, progressivamente, eliminare i sacchetti dalle strade, assicurando alla città maggiore decoro e una migliore immagine. L’attuale Consiglio di Amministrazione ha dato ad Amaie Energia e Servizi un assetto organizzativo e finanziario solido e premiante, che consente oggi di affrontare in modo sostenibile circa 20 milioni di euro di investimenti, con una visione imprenditoriale chiara e mirata".

Il movimento civico ANIMA ribadisce la volontà di mantenere un dialogo costante e costruttivo tra tutte le componenti della maggioranza, chiamate ad agire con senso di responsabilità e con l’obiettivo comune di operare per il bene di Sanremo - dichiara il capogruppo in Consiglio Comunale Alessandro Marenco - . La collaborazione, il confronto leale e il rispetto delle diverse sensibilità costituiscono un valore aggiunto per l’attività politica e amministrativa, garantendo decisioni meditate e sempre orientate all’interesse della città".