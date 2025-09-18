Challenge Sanremo 2025, le voci dell’evento saranno Ilaria Salerno e Luca Valentini

Tutto pronto a Sanremo per il Challenge 2025, la quarta edizione della manifestazione in programma sabato 20 e domenica 21 settembre. La città dei fiori si prepara ad accogliere atleti professionisti, amatori e giovani da tutto il mondo, per un evento che si conferma tra i più prestigiosi del circuito internazionale Challenge Family.

A condurre la manifestazione saranno Ilaria Salerno, giornalista, presentatrice, influencer (Miss Social Liguria) e Luca Valentini di Diano Marina, speaker radiofonico, presentatore, autore e organizzatore di Miss Inverno.

I numeri parlano chiaro: oltre 670 atleti in arrivo da cinque continenti e 35 nazioni, tra cui Stati Uniti, Australia, Canada, Sudafrica, Giappone, Qatar, Israele, Cile, Etiopia, Kazakistan e Pakistan.

Il programma prevede le gare di triathlon medio e sprint, insieme alle competizioni giovanili e al “Nuota & Corri” in calendario sabato. Cuore pulsante della manifestazione sarà ancora una volta Portosole, uno dei porti turistici più prestigiosi del Mediterraneo, che farà da quartier generale all’evento.

Con il coinvolgimento di istituzioni e sponsor, percorsi suggestivi e atleti da ogni parte del mondo, il Challenge Sanremo 2025 si annuncia come una delle edizioni più partecipate e spettacolari di sempre. Il Race Director della competizione sarà Daniele Moraglia.