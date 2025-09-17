Vigili del Fuoco, la FP CGIL Imperia replica al senatore Berrino: “Altro che trionfo, la carenza è grave”

La FP CGIL Vigili del Fuoco Imperia interviene con una nota stampa per fare chiarezza sulle recenti dichiarazioni del senatore sanremese Gianni Berrino, che ha commentato con toni entusiastici l’assegnazione di 9 nuovi Vigili del Fuoco al territorio.

“I toni trionfalistici utilizzati dal senatore Berrino sono quanto meno deprimente per chi, come noi, affronta ogni giorno una gravissima carenza di personale nel comando provinciale – scrive il sindacato –. Le ripercussioni si riflettono sull’organizzazione del dispositivo di soccorso, esponendo a rischi la sicurezza degli operatori e dei cittadini. Inoltre, il personale non riesce a usufruire del necessario riposo psicofisico e i congedi ordinari vengono spesso negati o annullati per garantire i minimi di servizio.”

Secondo i dati forniti dalla FP CGIL, le carenze attuali rispetto alle piante organiche previste dal D.M. 24 maggio 2024 sono le seguenti:

- Ispettori Antincendio: 3 unità su 5 (–40%)

- Capi Squadra / Capi Reparto: 51 unità su 65 (–21,54%)

- Vigili del Fuoco: 92 unità su 124 (–25,81%)



Il totale porta a 48 unità operative mancanti su 194, con un saldo negativo di 32 vigili rispetto ai 9 assegnati, senza considerare i 15 pensionamenti previsti entro l’anno.

Il sindacato sottolinea inoltre la situazione del distaccamento di Sanremo, riclassificato nel 2019 come sede 'SD5', che dovrebbe prevedere 18 qualificati e 40 vigili. Attualmente, però, sono presenti solo 12 qualificati e 36 vigili, suddivisi in 4 turni.

“Perché il senatore Berrino non utilizza il suo ruolo istituzionale per far valere questa riclassificazione, invece di fare propaganda su numeri non esaltanti?” – si chiede la FP CGIL – “Siamo disponibili a incontrarlo e a mostrargli direttamente la realtà delle nostre sedi di servizio.”