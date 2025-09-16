Sicurezza e territorio, senatore Berrino: "51 nuovi Vigili del Fuoco in Liguria"

Un rafforzamento tangibile della presenza dello Stato sul territorio ligure: è questo il messaggio che accompagna l’arrivo di 51 nuove unità dei Vigili del Fuoco in Liguria, di cui 9 destinate alla provincia di Imperia. A darne notizia è il senatore ligure di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino, che sottolinea il valore politico e operativo di questa misura.

“L’impegno del governo Meloni per il territorio della Liguria è testimoniato in modo tangibile anche dall’arrivo di 51 nuove unità del Vigili del Fuoco, di cui 9 destinati alla provincia di Imperia. Ancora una volta il nostro esecutivo dimostra con i fatti di voler rafforzare la presenza dello Stato investendo su chi ogni giorno rischia la vita per proteggere i cittadini. Questo potenziamento è il risultato di una visione politica chiara: investire nella sicurezza, nella protezione civile, nella capacità dello Stato di essere vicino ai cittadini in ogni emergenza e di questo voglio ringraziare in particolare il ministro Piantedosi e il sottosegretario Prisco”.

Le parole del senatore Berrino si inseriscono in un contesto di crescente attenzione alle esigenze dei territori, in particolare quelli più esposti a rischi ambientali e calamità naturali. L’incremento del personale operativo rappresenta non solo un sostegno concreto alle strutture locali, ma anche un segnale di fiducia verso chi lavora quotidianamente per garantire la sicurezza pubblica.

Il potenziamento annunciato si colloca all’interno di una strategia più ampia che mira a rafforzare la protezione civile e la capacità di intervento dello Stato in situazioni di emergenza. L’arrivo di nuove unità, infatti, non è solo una risposta alle necessità logistiche, ma anche un investimento politico e sociale che punta a consolidare il legame tra istituzioni e cittadini.

La provincia di Imperia, in particolare, potrà contare su un incremento significativo delle forze in campo, con l’obiettivo di migliorare la tempestività e l’efficacia degli interventi. Un passo importante, che secondo Berrino conferma la volontà del governo di agire con concretezza e responsabilità.